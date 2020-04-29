У НБУ назвали розмір економії від заміни дрібних банкнот монетами

Фото: монети (прес-служба НБУ)

Монети живуть близько 20-25 років, що дасть можливість заощадити кошти на карбування

Заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот низьких номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналом 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу - у середньому один-два роки.

"Тож банкноти потрібно майже щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів", - йдеться в повідомленні.

У НБУ відзначили, що введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершує процес, розпочатий у 2014 році з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні. Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Таке співвідношення є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, але й відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великої Британії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії, тощо), додали в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень. Громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово - у результаті природного зношення - 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Відзначимо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.