У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

"Як наслідок, гривня послабилася", - йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання - незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди, зазначили в центробанку.

Глибина валютного ринку й надалі збільшувалася - в березні вона зросла до 119 млн доларів за день порівняно з 34 млн доларів за день до переходу до керованої гнучкості. Різниця між готівковим та офіційним курсом наразі становить 0,7%, що менше, ніж у попередні періоди. "Обидва чинники збільшують стійкість валютного ринку України", - додали в НБУ.

Зростання курс долара

Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня - 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.