RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время

Фото: Курс доллара вырос из-за увеличения расходов правительства Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Как следствие, гривна ослабла", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания - неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.

Глубина валютного рынка и дальше увеличивалась - в марте она выросла до 119 млн долларов в день по сравнению с 34 млн долларов в день до перехода к управляемой гибкости. Разница между наличным и официальным курсом составляет 0,7%, что меньше, чем в предыдущие периоды. "Оба фактора увеличивают устойчивость валютного рынка Украины", - добавили в НБУ.

Рост курса доллара

Курс доллара на межбанке за март вырос примерно на 80 копеек с 38,20 до 39,00 гривен. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. Наличный курс вырос на 80 копеек до 39,40 грн/доллар.

 

В то же время заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ