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Fitch прогнозирует продление программы Украины с МВФ на 2022 год

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Понедельник 09 августа 2021 11:27
Fitch прогнозирует продление программы Украины с МВФ на 2022 год Фото: Fitch ожидает продления программы с МВФ на 2022 год (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, со времени последнего обзора агентства по Украине в феврале, был достигнут умеренный прогресс в программе реформ, включая законодательство, ограничивающее деятельность олигархов и вносящее поправки в процессы отбора в Высший совет юстиции, что демонстрирует несколько большую способность администрации получить поддержку большинства в Раде.

Однако с МВФ еще предстоит достичь соглашения о первом пересмотре SBA, которое позволило бы получить два транша по 0,7 млрд долларов в этом году (из общей суммы невыплаченных средств в размере 2,9 млрд долларов), а также 0,6 млрд долларов - из средств ЕС. Макрофинансовая помощь также может зависеть, по крайней мере, от одобрения МВФ на уровне персонала, говорится в сообщении агентства.

Базовый сценарий Fitch Ratings предусматривает лишь частичное выделение этих траншей в 2021 году и продление программы Stand-By на 2022 год.

Напомним, по информации РБК-Украина, украинские власти ведут переговоры с МВФ о продлении действующей программы Stand-By на полгода. О новой программе речь пока не идет.

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