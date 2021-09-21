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Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине

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Вторник 21 сентября 2021 08:40
Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине Фото: миссия МВФ начала работу в Украине (flickr.com/imfphoto)
Автор: Инна Собора

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Возглавила миссию Иванна Владкова Голлар.

“Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - отметил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Напомним, на прошлой неделе МВФ подтвердил виртуальную миссию в Украине, во время которой рассмотрят вопрос программы stand-by.

Ранее сообщалось, что Украина, в рамках второго транша МВФ, ожидает 750 млн долларов в соответствии с программой stand-by, которую должны рассмотреть во время виртуальной встречи.

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Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине
Миссия МВФ сегодня начинает работу в Украине
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