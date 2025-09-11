У НБУ назвали найбільш вірогідне джерело покриття дефіциту коштів на 2026-2027 роки

Ніколайчук повідомив, що оцінки НБУ з часу публікації Інфляційного звіту в липні не змінилися.

"Як і раніше, ми очікуємо, що з суми 65 млрд доларів на 2026-2027 роки у нас забезпечено підтвердженими джерелами близько третини. І на сьогодні йде активна дискусія з нашими міжнародними партнерами. Водночас говорити про те, що ситуація з підтвердженням джерел змінилися, поки що не можна", - сказав він.

За його словами, найвірогіднішим джерелом будуть "кошти європейських партнерів", і зараз тривають активні дискусії в Єврокомісії. А у публічній площині було багато висловлювань і від президентки Урсули фон дер Ляєн і від інших посадовців про плани допомагати Україні та знайти кошти на 2026-2-2027 роки.

Водночас це речі, які потребують "складних технічних консультацій і на сьогодні вони продовжують тривати", повідомив Ніколайчук.