В НБУ назвали наиболее вероятный источник покрытия дефицита денег на 2026-2027 годы

Николайчук сообщил, что оценки НБУ со времени публикации Инфляционного отчета в июле не изменились.

"Как и раньше, мы ожидаем, что из суммы 65 млрд долларов на 2026-2027 годы у нас обеспечено подтвержденными источниками около трети. И на сегодня идет активная дискуссия с нашими международными партнерами. В то же время говорить о том, что ситуация с подтверждением источников изменились, пока нельзя", - сказал он.

По его словам, наиболее вероятным источником будут "средства европейских партнеров", и сейчас продолжаются активные дискуссии в Еврокомиссии. А в публичной плоскости было много высказываний и от президента Урсулы фон дер Ляйен и от других должностных лиц о планах помогать Украине и найти средства на 2026-2-2027 годы.

В то же время это вещи, которые требуют "сложных технических консультаций и сегодня они продолжают продолжаться", сообщил Николайчук.