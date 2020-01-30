В НБУ назвали ключевые риски для экономики Украины

Фото: Яков Смолий (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Главным риском считают отсрочку соглашения о сотрудничестве с МВФ

Ключевым риском для экономического роста Украины является отсрочка заключения соглашения о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом во время брифинга заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Нацбанка, в настоящее время экономическому росту также угрожают решение судов относительно ответственности владельцев неплатежеспособных банков и их обязательств перед государством.

Смолий отметил, что реализация данных рисков может негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания, а также затруднить доступ к международным рынкам капитала при необходимости осуществления долговых выплат.

Кроме того, актуальными рисками в НБУ считают:

дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшения условий торговли;

эскалацию ситуации на Донбассе и новые торговые ограничения со стороны РФ;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур из-за неблагоприятных погодных условия;

увеличение волатильности мировых цен на продукты учитывая глобальные изменения климата;

уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ ожидает одобрения Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества с Украиной в течение нескольких месяцев. Сейчас у Нацбанка нет информации о прогрессе в вопросе новой программы.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз по инфляции в 2020 году. В НБУ прогнозируют, что рост потребительских цен в этом году составит 4,8%. На протяжении большей части 2020 года инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1. п.