НБУ улучшил прогноз по инфляции

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Рост цен в Украине замедлится

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен в 2020 году составит 4,8%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

По оценкам НБУ, замедление инфляции в Украине продолжается. В течение большей части 2020 году она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

"Однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. Соответственно, в конце года она вернется в целевой диапазон", - сказал Смолий.

По его словам, в 2020 году несколько выше, чем в прошлом году, будут темпы роста административно регулируемых цен, прежде всего через дальнейшее приведение акцизов на табачные изделия к европейским уровням.

"В 2021-2022 году инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5% ± 1 п.п.", - сказал он.

Напомним, ранее НБУ прогнозировал, что инфляция войдет в целевой диапазон центробанка (5,0% +-1 п.п.) в конце 2020 года. На 2021 год НБУ также прогнозировал инфляцию 5,0%.

В прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, который заложен в государственный бюджет на 2020 год, ожидается инфляция на уровне 5,5% (декабрь к декабрю).

Отметим, что потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.