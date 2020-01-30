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НБУ оценил рост экономики Украины в 2019 году

Новости » Экономика     30.01.2020 - 14:15
НБУ оценил рост экономики Украины в 2019 году
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Экономика выросла ниже предварительного прогноза НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает рост валового внутреннего продукта Украины в 2019 году на уровне 3,3%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, НБУ ожидает, что рост ВВП в 2019 году был на уровне 3,3%.

В то же время заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ оценивает замедление роста ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года до 2,2%.

Напомним, в октябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозировал рост ВВП в 2021 году на 4,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%. Такие цифры заложены в законе о госбюджете-2020, который одобрила Верховная рада.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

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