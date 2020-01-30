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НБУ ожидает утверждения новой программы с МВФ в течение нескольких месяцев

Новости » Экономика     30.01.2020 - 15:38
НБУ ожидает утверждения новой программы с МВФ в течение нескольких месяцев
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Утверждение невозможно, пока Украине не выполнила предварительных условий

Национальный банк ожидает одобрение Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы с Украиной в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, у НБУ пока нет новой информации о прогрессе по новой программе.

"У нас есть договоренности, мы работаем, ждем в ближайшие месяцы принятия решения", - сказал он.

По его словам, в случае подписания новой программы, Украина получит один транш уже в этом году.

В то же время Смолий напомнил том, что Верховная рада вернулась с каникул. По его словам, теперь народные депутаты смогут рассмотреть законопроект №2571 о невозможности возвращения банков-банкротов на рынок.

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования, а также создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. Как отметил Смолий, также активно обсуждался законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

После этого, представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

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