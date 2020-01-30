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У НБУ назвали ключові ризики для економіки України

Новини » Економіка     30.01.2020 - 18:41
У НБУ назвали ключові ризики для економіки України
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/ Press office NBU)

Головним ризиком вважають відтермінування угоди про співпрацю з МВФ

Ключовим ризиком для економічного зростання України є відтермінування укладення угоди про нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це під час брифінгу заявив глава Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Нацбанку, наразі економічному зростанню також загрожують рішення судів щодо відповідальності власників неплатоспроможних банків та їх зобов'язань перед державою.

Смолій зазначив, що реалізація даних ризиків може негативно вплинути на курсові та інфляційні очікування, а також ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу за необхідності здійснення боргових виплат.

Крім того, актуальними ризиками в НБУ вважають:

  • подальше охолодження світової економіки та погіршення умов торгівлі;
  • ескалацію ситуації на Донбасі та нові торговельні обмеження з боку РФ;
  • скорочення врожаю зернових та плодоовочевих культур через несприятливі погодні умови;
  • збільшення волатильності світових цін на продукти з огляду на глобальні зміни клімату;
  • зменшення обсягів припливу іноземного капіталу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ очікує на схвалення Радою директорів МВФ нової програми співпраці з Україною протягом декількох місяців. Наразі в Нацбанку немає інформації про прогрес в питанні нової програми.

Крім того, Нацбанк покращив прогноз щодо інфляції у 2020 році. У НБУ прогнозують, що зростання споживчих цін цього року складе 4,8%. Протягом більшої частини 2020 року інфляція буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п.

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