В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

По его словам, регулятор не устанавливает каких-либо курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.

Кроме того, НБУ не имеет целевых ориентиров в отношении объемов покупки или продажи валюты на рынке.

"Мы принимаем решения, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний", - сказал Гелетий.