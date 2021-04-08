UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В НБУ назвали главный приоритет на валютном рынке

Автор: Александр Белоус

Приоритет Национального банка Украины на валютном рынке остается неизменным - поддержка режима плавающего курсообразования. Каким будет курс, решает рынок.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает пресс-служба НБУ.

По его словам, регулятор не устанавливает каких-либо курсовых ориентиров, на которые население или бизнес могли бы ориентироваться.

Кроме того, НБУ не имеет целевых ориентиров в отношении объемов покупки или продажи валюты на рынке.

"Мы принимаем решения, отслеживая ситуацию на валютном рынке. Если видим, что происходят какие-то чрезмерные колебания, то выходим и соответственно наращиваем наши резервы. С начала года чистая покупка валюты Национальным банком составила 220,5 млн долларов. Мы покупали, когда видели, что покупка необходима для сглаживания колебаний", - сказал Гелетий.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение недели 29 марта - 2 апреля 2021 года впервые с начала года продавал доллары на межбанке для сдерживания падения гривны. НБУ продал 50 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс долларакурс НБУНациональный банк УкраиныКурс гривны
Читайте также
Курс доллара прекратил рост на межбанке
НБУ повысил официальный курс доллара на 8 апреля
Прогноз погоды