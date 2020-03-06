ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый министр финансов заверил в продолжении сотрудничества с МВФ

Новости » Экономика     06.03.2020 - 11:46
Новый министр финансов заверил в продолжении сотрудничества с МВФ
Фото: Йостоа Люнгман и Игорь Уманский (пресс-служба Минфина)

Новая программа МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности

Безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йосто Люнгманом, сообщает пресс-служба Минфин.

Как отметили в пресс-службе, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. В рамках конструктивного диалога была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречи руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

Отметим, представитель МВФ Джерри Райс 13 февраля заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов. Как отметил Райс, диалог с Украиной проходит активно и конструктивно. При этом он выразил надежду на достижение прогресса, однако заявил, что пока не готов назвать дату заседания Совета директоров МВФ, на котором программа будет утверждена.

МВФ выделил 50 млрд евро пострадавшим от коронавируса странам Глава МВФ заявила о серьезной угрозе коронавируса на рост мировой экономики
Новости Украины МВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь