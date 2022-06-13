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В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 15:53
В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский Фото: в НБУ выбирают между двумя сценариями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на денежном рынке в Украине может развиваться по двум сценариям считает один из руководителей НБУ. Первый - это политика дешевых денег, которая привела к девальвации и инфляции, второй - политика дорогих денег, которая привела к стабилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, во время которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.

По его мнению, первый сценарий, - латиноамериканский, который предусматривает сохранение политики дешевых денег с соответствующими последствиями в виде повторяющихся циклов девальвации и инфляции с попыткой нивелировать их эффекты для населения через повышение социальных стандартов в номинальном измерении.

"Это обусловит стремительное падение реальных доходов граждан и неутешительные эффекты для экономики", - отметили в НБУ.

Второй сценарий предполагает переход к политике дорогих денег по примеру центробанка Израиля в 90-х годах. Это позволит повысить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютный рынок и международные резервы, сохранить доверие к национальной валюте и финансовой системе, что соответственно усилит способность НБУ обеспечивать курсовую и ценовую стабильность.

"В перспективе такая политика создаст предпосылки для возвращения плавающего обменного курса, отмены валютных ограничений и решения проблемы множественности обменных курсов", - говорится в публикации.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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