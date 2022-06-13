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У НБУ назвали два сценарії грошової політики: латиноамериканський та ізраїльський

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 15:53
У НБУ назвали два сценарії грошової політики: латиноамериканський та ізраїльський Фото: у НБУ обирають між двома сценаріями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на грошовому ринку в Україні може розвиватися за двома сценаріями вважає один з керівників НБУ. Перший - це політика дешевих грошей, яка призвела до девальвації та інфляції, другий - політика дорогих грошей, яка призвела до стабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) 1 червня, під час якого було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 25%.

На його думку, перший сценарій, - латиноамериканський, який передбачає збереження політики дешевих грошей із відповідними наслідками у вигляді повторюваних циклів девальвації та інфляції з намаганням нівелювати їх ефекти для населення через підвищення соціальних стандартів у номінальному вимірі.

"Це зумовить стрімке падіння реальних доходів громадян і невтішні ефекти для економіки", - зазначили в НБУ.

Натомість другий сценарій передбачає перехід до політики дорогих грошей за прикладом центробанку Ізраїлю в 90-х роках. Це дасть змогу підвищити привабливість гривневих активів, знизити тиск на валютний ринок і міжнародні резерви, зберегти довіру до національної валюти та фінансової системи, що відповідно посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову та цінову стабільність.

"У перспективі така політика створить передумови для повернення плаваючого обмінного курсу, скасування валютних обмежень та вирішення проблеми множинності обмінних курсів", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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