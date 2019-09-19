НБУ назвав мету вилучення з обігу дрібних монет

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

Кількість монет в гаманцях громадян зменшиться на третину

Заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Холод назвав основні цілі, які переслідує НБУ, виводячи з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок з 1 жовтня 2019 року. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Холод, НБУ в першу чергу переслідує мету зручності громадян. За його словами, надмірна різноманітність банкнот і монет призводить до плутанини і витрат часу на розрахунки.

"Завдяки цьому рішенню (виведенню монет з обігу, - ред.) середня кількість монет на одну людину зменшиться на третину", - повідомив він.

Крім того, на рішення НБУ вплинула економічна доцільність. "Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок майже припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги", - заявив заступник голови НБУ.

Крім того, в Україні істотно зросла частка безготівкових розрахунків і змінилася поведінка споживачів, додав він.

Холод також повідомив, що вартість виготовлення монет 1,2 і 5 копійок значно перевищує їх номінальну вартість. "Держава може економити понад 90 млн грн на рік завдяки скороченню витрат НБУ на їх виготовлення ", - повідомив він.

Також банки і підприємства не будуть витрачати гроші на інфраструктуру та інкасацію дрібних монет, заявив заступник голови НБУ.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.