НБУ назвал сумму, которую потратил на поддержку курса гривны с начала года
Национальный банк Украины с начала 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 752 млн долларов. Продажа была осуществлена для сглаживания чрезмерных колебаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube.
"С начала января мы продали 752 млн долларов США. Если сравнивать с декабрем, когда также было не достаточно спокойно на валютном рынке, мы продали всего 153 млн", - сказал он.
Лупин сообщил, что при осуществлении дневных интервенций НБУ учитывает размер дисбаланса. "В нормальном состоянии достаточно 10-20-50 млн долларов. Когда мы видим какое-то ненормальное состояние или повышенный спрос, то может не хватить и 150-200 долларов", - сказал он.
Он напомнил, в стратегии валютных интервенций записано, что НБУ сглаживает валютные колебания. "Но мы не противодействуем фундаментальным тенденциям. Поэтому при определении объема валютных интервенций мы также учитываем и этот факт. Что мы не хотим развернуть тренд, или вместо роста сделать снижение. Мы считаем, что курс должен быть рыночным и определяться исключительно балансом спроса и предложения", - добавил Лупин.
Кроме того, пресс-служба НБУ сообщила 20 января, что НБУ и в дальнейшем будет использовать механизм валютных интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. В то же время НБУ принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от плановых ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов (с августа 2021 года их объем составил 5 млн долларов).
Напомним, НБУ продал 4-6 января 2022 года 100 млн долларов, 10-14 января - 330,7 млн долларов. Таким образом, за текущую неделю НБУ продал 321 млн долларов.
По данным НБУ, преобладание спроса на валюту в начале 2022 года было вызвано двумя факторами. Первый геополитический, второй -сезонный. В частности, в декабре Минфин потратил 76 млрд гривен, часть этих средств через некоторое время ушла на валютный рынок.