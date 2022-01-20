НБУ назвал сумму, которую потратил на поддержку курса гривны с начала года

Национальный банк Украины с начала 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 752 млн долларов. Продажа была осуществлена для сглаживания чрезмерных колебаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube .

"С начала января мы продали 752 млн долларов США. Если сравнивать с декабрем, когда также было не достаточно спокойно на валютном рынке, мы продали всего 153 млн", - сказал он.

Лупин сообщил, что при осуществлении дневных интервенций НБУ учитывает размер дисбаланса. "В нормальном состоянии достаточно 10-20-50 млн долларов. Когда мы видим какое-то ненормальное состояние или повышенный спрос, то может не хватить и 150-200 долларов", - сказал он.

Он напомнил, в стратегии валютных интервенций записано, что НБУ сглаживает валютные колебания. "Но мы не противодействуем фундаментальным тенденциям. Поэтому при определении объема валютных интервенций мы также учитываем и этот факт. Что мы не хотим развернуть тренд, или вместо роста сделать снижение. Мы считаем, что курс должен быть рыночным и определяться исключительно балансом спроса и предложения", - добавил Лупин.

Кроме того, пресс-служба НБУ сообщила 20 января, что НБУ и в дальнейшем будет использовать механизм валютных интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. В то же время НБУ принял решение в ближайшие кварталы воздержаться от плановых ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов (с августа 2021 года их объем составил 5 млн долларов).