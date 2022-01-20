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НБУ назвав суму, яку витратив на підтримку курсу гривні з початку року

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Україна, Четвер 20 січня 2022 17:30
НБУ назвав суму, яку витратив на підтримку курсу гривні з початку року Фото: НБУ продав з резервів 750 млн доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України з початку 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 752 млн доларів. Продаж був здійснений для згладжування надмірних коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"З початку січня ми продали 752 млн доларів США. Якщо порівнювати з груднем, коли також було не досить спокійно на валютному ринку, ми продали всього 153 млн", - сказав він.

Лупін повідомив, що при здійснені денних інтервенцій НБУ враховує розмір дисбалансу. "У нормальному стані достатньо 10-20-50 млн доларів. Коли ми бачимо якійсь ненормальний стан або підвищений попит, то може не вистачити і 150-200 доларів",- сказав він.

Він нагадав, у Стратегії валютних інтервенцій записано, що НБУ згладжує валютні коливання. "Але ми не протидіємо фундаментальним тенденціям. Тому при визначенні обсягу валютних інтервенцій ми також враховуємо і цей факт. Що ми не хочемо розгорнути тренд, чи замість зростання зробити зниження. Ми вважаємо, що курс повинен бути ринковим і визначатися виключно балансом попиту і пропозиції", - додав Лупін.

Крім того, прес-служба НБУ повідомила 20 січня, що НБУ надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Водночас НБУ прийняв рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів (із серпня 2021 року їхній обсяг становив 5 млн доларів).

Нагадаємо, НБУ продав 4-6 січня 2022 року 100 млн доларів, 10-14 січня - 330,7 млн доларів. Таким чином, за поточний тиждень НБУ продав 321 млн доларів.

За даними НБУ, переважання попиту на валюту на початку 2022 року було викликано двома факторами. Перший геополітичний, другий - сезонний. Зокрема, в грудні Мінфін витратив 76 млрд гривень, частина цих коштів через деякий час пішла на валютний ринок.

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