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НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну

Новини » Економіка    25.07.2019 - 15:10
НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну
Фото: колаж (Pіxabay)

Найбільше в Україну надходить з США

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу грошей за перше півріччя 2019 року зріс на 33,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, в межах України сума переказів склала 93,28 млрд грн або 3 465 млн доларів (в екв.) - від загальної суми переказів; в Україну - 1099 млн доларів (в екв.).

З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше грошей з США (15%) та Італії (14%).

НБУ назвав країни-лідери за грошовими переказами в Україну

Як зазначається у повідомленні, Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, що в сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі.

За межі України за перше півріччя 2019 року перевели 168 млн доларів (в екв.) - 3,54% від загальної суми переказів, найбільше - на територію Росії (36%).

Дані не включають інформацію про перекладах, здійснених через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

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