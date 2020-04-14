НБУ назвал самые популярные банкноты

По состоянию на 1 апреля 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, что несколько меньше, чем на начало года (425 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего в обращении находилось 2,8 млрд штук банкнот на 421,4 млрд грн и 13,4 млрд штук монет на 2,7 млрд грн.

Больше всего по количеству в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен - 646,1 млн шт. (22,88% от общего объема). Далее идут банкноты номиналом 1 гривна 478,9 млн шт. (16,96% от общего объема) и банкноты номиналом 500 гривен - 474,8 млн шт. (16,82% от общего объема).

В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 9,4 млн штук (0,33%) банкнот самого высокого номинала 1 000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

Среди разменных монет самые популярные монеты номиналом 10 копеек - 3874,4 млн шт. (28,91%).

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184, в то время, как на начало года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.