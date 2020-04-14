В кошельках украинцев стало меньше банкнот

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Объем наличности сократился из-за карантинных ограничений

По состоянию на 1 апреля 2020 года на одного украинца приходилось 67 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 184, в то время, как на начало года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, ситуация, сложившаяся в связи распространением коронавируса и ограничений, введенные для борьбы с ним в марте, оказали влияние на состояние наличного оборота в первом квартале 2020 года.

За первые три месяца этого года объем наличных в обращении сократился на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с сокращением на 6,2% (или на 24,7 млрд грн) за аналогичный период прошлого года.

По данным НБУ, в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 424,2 млрд грн, в том числе банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук).

Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины начал обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.