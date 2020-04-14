НБУ назвав найпопулярніші банкноти

Станом на 1 квітня 2020 року в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 424,2 млрд грн, що дещо менше, ніж на початок року (425 млрд грн). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Всього в обігу перебувало 2,8 млрд штук банкнот на 421,4 млрд грн і 13,4 млрд штук монет на 2,7 млрд грн.

Найбільше за кількістю в готівковому обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень - 646,1 млн шт. (22,88% від загального обсягу). Далі йдуть банкноти номіналом 1 гривня 478,9 млн шт. (16,96% від загального обсягу) і банкноти номіналом 500 гривень - 474,8 млн шт. (16,82% від загального обсягу).

У той же час в готівковому обігу країни вже знаходиться майже 9,4 млн штук (0,33%) банкнот найвищого номіналу 1 000 гривень, які були введені в обіг з 25 жовтня 2019 року.

Серед розмінних монет найпопулярніші монети номіналом 10 копійок - 3874,4 млн шт. (28,91%).

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року на одного українця припадало 67 банкнот, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу - 184, у той час, як на початок року - 70 банкнот і 182 монети відповідно.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірус.