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Интервью

Доллары в прошлом году составили более 77% подделок среди иностранных валют, - НБУ

НовостиФинансы    08.06.2018 - 19:00
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Также в прошлом году в Украине фальшивые евро составляли 16,5% поддельных иностранных банкнот

В Украине В 2017 году среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары - они составляли 77,6% от общего количества фальшивых банкнот. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины (НБУ).

В частности, отмечается, что объем поддельных банкнот номиналом 100 долларов составлял 94% от общего количества изъятых.

Относительно евро, то в 2017 году их доля составляла 16,5% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

"А объемы поддельных банкнот номиналом 200 евро, 100 евро и 50 евро составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых поддельных банкнот", - указано в отчете.

Фото: инфографика выявления подделок банкнот иностранной валюты (bank.gov.ua)

Если говорить о национальной валюте, то в течение 2017 года из обращения было изъято почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых купюр на сумму 3,6 млн гривен.

"Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении количества выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года. Это 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты", - указано в отчете Нацбанка.

Кроме того, из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн - 7% от общего количества изъятых подделок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Другие изъятые из обращения банкноты, номиналами номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

Фото: инфографика выявления подделок банкнот национальной валюты (bank.gov.ua)

"Сейчас ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты является контролируемой и не имеет критического характера", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины получил 62,291 млрд гривен прибыли за 2017 год, что на 9,1% меньше, чем годом ранее.

НБУ на 11 июня укрепил курс гривны до 26,13 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,17 гривны/доллар
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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