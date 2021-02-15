НБУ назвал реальные ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

По данным НБУ, год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году - свыше 70% новой ипотеки).

В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составил около 516 тыс. грн, то в 2020 году - 663 тыс. грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс. грн, вторичной - 660 тыс. грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляла около 85% по объему от всех новых выдач

По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом. Опрос банков свидетельствуют о том, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год заключили пять банков.