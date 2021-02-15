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НБУ назвал реальные ставки по ипотеке: сколько стоит кредит на жилье

Автор: Александр Белоус

В декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

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По данным НБУ, год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключено с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году - свыше 70% новой ипотеки).

В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составил около 516 тыс. грн, то в 2020 году - 663 тыс. грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс. грн, вторичной - 660 тыс. грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составляла около 85% по объему от всех новых выдач

По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом. Опрос банков свидетельствуют о том, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год заключили пять банков.

Отметим, в декабре 2020 года в Украине создано ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.

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