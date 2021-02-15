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НБУ назвав реальні ставки за іпотекою: скільки коштує кредит на житло

Автор: Олександр Білоус

У грудні 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами на вторинному ринку становила 14% на первинному - 16,9%. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників та розраховуються на весь строк кредиту.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

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За даними НБУ, рік тому, в грудні 2019 року, ставки за іпотекою становили 20,6% на вторинному та 21,5% на первинному.

Водночас у 2020 році близько 38% іпотеки за сумою укладено з фіксованою відсотковою ставкою (у 2019 році - понад 70% нової іпотеки).

Також у минулому році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2019 році він становив близько 516 тис. грн, то у 2020 році - 663 тис. грн. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тис. грн, вторинної - 660 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач

За підсумками 2020 року банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн. Це на 36% більше порівняно з 2019 роком. Опитування банків свідчать про те, що ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Майже 88% нових угод (3,3 млрд грн) за 2020 рік уклали п’ять банків.

Відзначимо, у грудні 2020 року в Україні створено ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" для розробки та втілення механізму доступної іпотеки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних. За такими ставками житловий кредит можна буде взяти у другій половині 2021 року.

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