ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ипотека под 7%: Минфин создал компанию для кредитования на 20 лет

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 10:40
Ипотека под 7%: Минфин создал компанию для кредитования на 20 лет
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гражданам обещают снизить ставки в два раза

В Украине создано ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки. Устав новой компании подписал министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Минфину.

Как отмечается в сообщении, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7 % годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Генеральным директором ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" назначен Василий Шкураков, который работал на должности заместителя министра финансов, занимался продвижением доступной ипотеки и принимал участие в реализации Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

По данным Минфина, целью деятельности ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от хозяйственной деятельности.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном - 17,2% годовых.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что доступняа ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ипотекажильеМинистерство финансов Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь