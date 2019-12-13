НБУ назвал причины замедления инфляции

Замедление инфляции в ноябре 2019 до 0,1% за месяц и до 5,1% в годовом измерении было более значительным, чем предполагала траектория прогноза Национального банка Украины. Об этом говорится в комментарии НБУ.

Как отметили в НБУ, укрепление гривны, низкие мировые цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания способствовали замедлению роста цен. В частности, более крепкий курс гривны обусловил более быстрое снижение базовой инфляции, удешевление энергоносителей и целого ряда товаров со значительной долей импорта. Эти факторы нивелировали давление на инфляцию со стороны потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

В результате инфляция вошла в целевой диапазон 5% ± 1.п.п и вплотную приблизилась к среднесрочной цели 5%, установленной на конец 2019 года, сообщили в НБУ.

"Учитывая фактические показатели инфляции и ценовые тенденции, согласно ожиданиям НБУ, инфляция на конец года будет существенно ниже прогноза (6,3%) и с высокой вероятностью останется в пределах целевого диапазона (5% ± 1.п.)", - говорится в комментарии.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам ноября 2019 года 12-месячная инфляция в Украине уже снизилась до целевого уровня НБУ, составив 5,1%.