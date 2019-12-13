НБУ назвав причини уповільнення інфляції

Уповільнення інфляції в листопаді 2019 до 0,1% за місяць та до 5,1% у річному вимірі було суттєвішим, ніж передбачала траєкторія прогнозу Національного банку України. Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, зміцнення гривні, нижчі світові ціни на енергоресурси, розширення пропозиції окремих продуктів харчування сприяли уповільненню зростання цін. Зокрема, міцніший курс гривні зумовив швидше зниження базової інфляції, здешевлення енергоносіїв та низки товарів зі значною часткою імпорту. Ці чинники нівелювали тиск на інфляцію з боку споживчого попиту та слабшого врожаю окремих овочів.

У результаті інфляція увійшла в цільовий діапазон 5% ± 1 в.п. та впритул наблизилася до середньострокової цілі 5%, установленої на кінець 2019 року, повідомили в НБУ.

"Ураховуючи фактичні показники інфляції та цінові тенденції, згідно з очікуваннями НБУ інфляція на кінець року буде суттєво нижчою за прогноз (6,3%) та з високою імовірністю залишиться в межах цільового діапазону (5% ± 1 в.п.)", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками листопада 2019 року 12-місячна інфляція в Україні вже знизилася до цільового рівня НБУ, склавши 5,1%.