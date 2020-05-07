НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару

Спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле 2020 года, что привело к укреплению курса гривны к доллару. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривна укрепила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов.

По данным пресс-службы, чистая покупка валюты Национальным банком в апреле составила 678,8 млн долларов. Интервенции по покупке валюты проводились в отдельные дни, когда предложение валюты было больше, чем спрос, и в целом составили 723,3 млн долларов. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривны в сторону обесценивания Национальный банк в течение месяца продал 44,5 млн долларов.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение апреля 2020 года увеличился на 3,1% (на 771,24 млн долларов) и на 1 мая составил 25 694,99 млн долларов.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.