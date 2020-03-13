НБУ назвал причины снижения потребительских цен в Украине

Фото: супермаркет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк может пересмотреть официальный прогноз по инфляции

Потребительские цены в феврале 2020 года снизились 0,3%, а в годовом измерении инфляция в феврале 2020 года замедлилась до 2,4%, что значительно ниже январского прогноза Национального банка Украины. Об этом говорится в комментарии НБУ.

В НБУ напомнили, январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года.

"Однако он может быть пересмотрен, прежде всего, учитывая эффекты от распространения по миру коронавируса и усиления турбулентности на товарных и финансовых рынках", - отметили в НБУ.

Плановый квартальный пересмотр макроэкономического прогноза будет обнародован в конце апреля 2020 года.

"Более стремительные темпы замедления инфляции обусловлены дальнейшим отражением прошлогоднего укрепления гривны в стоимости товаров, низкими ценами на энергоносители, большим предложением сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили давление на цены в сторону увеличения со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиленного длительным повышением доходов населения", - говорится в комментарии.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (до февраля 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.