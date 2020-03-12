НБУ снизил учетную ставку

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Центробанк продолжает смягчение монетарной политики

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, НБУ продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.

По его словам, в январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагала прогнозная траектория (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), продолжая находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 п.п., НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% центробанк оценивает новый нейтральный уровень учетной ставки.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к февралю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.