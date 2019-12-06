НБУ назвал причины благоприятной ситуации на валютном рынке

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В ноябре увеличились поступления от экспортеров

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре 2019 года оставалась благоприятной, что дало возможность увеличить международные резервы на 2,5% до 21,9 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации, если сравнить с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке было значительно больше, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами.

Это дало возможность Национальному банку купить на межбанке на 897,8 млн долларов. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил.

Напомним, нерезиденты с начала 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 16,4 раза - с 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При этом в течение ноября портфель увеличился на 4,48 млрд грн.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.