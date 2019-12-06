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НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку

Новини » Економіка     06.12.2019 - 14:35
НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У листопаді збільшилися надходження від експортерів

Ситуація на валютному ринку України в листопаді 2019 року залишалася сприятливою, що надало можливість збільшити міжнародні резерви на 2,5% до 21,9 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, попри суттєве уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації, якщо порівняти з попередніми місяцями, пропозиція валюти на ринку залишалася значно більшою, ніж попит за рахунок суттєвих продажів валюти експортерами.

Це дало змогу Національному банку купити на міжбанку на 897,8 млн доларів. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив.

Нагадаємо, нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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