НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ( НБУ ).

По данным НБУ, четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.

До конца года Украина должна вернуть 144 млн долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 58 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 5,925 млрд гривен нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 16,168 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 4,634 млрд долларов, в третьем квартале - 5,089 млрд долларов.