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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 14:06
НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу Фото: НБУ обновил график выплат по внешнему долгу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).

По данным НБУ, четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.

До конца года Украина должна вернуть 144 млн долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 58 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 5,925 млрд гривен нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за 2022 год должны выплатить 16,168 млрд долларов, в т.ч. в первом квартале - 4,634 млрд долларов, в третьем квартале - 5,089 млрд долларов.

Напомним, валовый внешний долг Украины в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).

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Национальный банк Украины
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