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НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 14:06
НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом Фото: НБУ оновив графік виплат за зовнішнім боргом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані (НБУ).

За даними НБУ, четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,909 млрд доларів, з яких 4,672 млрд доларів - основна сума боргу, 1,237 млрд доларів - відсотки.

До кінця року Україна повинна повернути 144 млн доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 58 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 5,925 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 16,168 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,634 млрд доларів, в третьому кварталі - 5,089 млрд доларів.

Нагадавши, валовий зовнішній борг України протягом 2020 року зріс на 3,951 млрд доларів і досяг 125,69 млрд доларів. Розмір боргу перевищив рівень, який був досягнутий на кінець III кварталу 2015 року (124,03 млрд доларів).

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Національний банк України
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