НБУ назвал оптимальное количество банкнот и монет в обращении

Национальный банк Украины (НБУ) планирует сократить номинальный ряд гривны до наиболее оптимального размера в 12 номиналов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, после введения в оборот монет номиналом 5 и 10 гривен, номинальный ряд гривны сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будуть находится монеты 25 копеек. Поскольку те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, постепенно их будет становиться все меньше.

"В конце концов номинальный ряд гривны достигнет наиболее оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен)", - сообщили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен с 20 декабря 2019 года.

Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) введет в оборот монету номиналом 10 гривен в середине 2020 года.

Также Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и 200 гривен. Обновленная банкнота номиналом 50 гривен вводятся в обращение с 20 декабря 2019 года, а обновленная банкнота номиналом 200 гривен - 25 февраля 2020 года.