НБУ назвав обсяг збитків від шахрайства з платіжними картками

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Збитки від незаконних дій із платіжними картками суттєво зменшилися

Сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Прес-служба не наводить суми незаконних операцій. Але відомо, що загальний обсяг операцій з платіжними картками за 2019 рік становив 3 576,7 млрд грн. Таким чином, обсяг незаконних операцій у 2019 році може становити 150 млн грн.

За даними НБУ, у середньому на одну незаконну операцію у 2019 році припадало близько 2 100 гривень, що на 16% менше ніж у 2018 році (2 500 гривень).

Загалом кількість незаконних дій із платіжними картками, за якими понесено збитки, за минулий рік знизилася на третину - до 71,9 тисяч випадків (у 2018 році - 105,5 тис. випадків).

Найбільша кількість незаконних дій із платіжними картками в 2019 році відбувалась у мережі Інтернет - 41,4 тис. випадків (58% від загальної кількості). Водночас порівняно з 2018 роком цей показник зменшився майже вдвічі. Разом із цим минулого року майже зрівнялися за кількістю та сумами незаконних дій операції з використанням банкоматів та оплати в торговельній мережі, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року Національний банк України (НБУ) змінив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їхнім використанням.