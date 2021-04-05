НБУ назвал количество участников финансового рынка

За март НБУ принял решение о регистрации шести новых финансовых компаний и одной лизинговой компании. Одновременно шесть ломбардов, одна лизинговая компания, пять финансовых компаний и две страховые компании покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из реестров.

По данным НБУ, на сегодня небанковский рынок состоит из 188 рисковых (non-life) (было 190) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 292 ломбардов (было 298), 316 кредитных союзов, 144 лизинговых компаний, 977 финансовых компаний (было 976), страховых брокеров 65.

На платежном рынке работает 38 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.