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НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

Автор: Олександр Білоус

У березні 2021 року продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку. Протягом місяця кількість зменшилася з 2010 до 2003 небанківських фінустанов.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За березень НБУ ухвалив рішення про реєстрацію шести нових фінансових компаній та однієї лізингової компанії. Водночас шість ломбардів, одна лізингова компанія, п’ять фінансових компаній та дві страхові компанії залишили ринок за власною ініціативою та були виключені з реєстрів.

За даними, НБУ, на сьогодні небанківський ринок складається зі 188 ризикових (non-life) (було 190) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 292 ломбардів (було 298), 316 кредитних спілок, 144 лізингових компаній, 977 фінансових компаній (було 976), 65 страхових брокерів.

На платіжному ринку працює 38 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Нагадаємо, станом 28 лютого 2021 року в Україні діяли 73 банки та 2009 учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%).

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