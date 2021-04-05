НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

За березень НБУ ухвалив рішення про реєстрацію шести нових фінансових компаній та однієї лізингової компанії. Водночас шість ломбардів, одна лізингова компанія, п’ять фінансових компаній та дві страхові компанії залишили ринок за власною ініціативою та були виключені з реєстрів.

За даними, НБУ, на сьогодні небанківський ринок складається зі 188 ризикових (non-life) (було 190) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 292 ломбардів (було 298), 316 кредитних спілок, 144 лізингових компаній, 977 фінансових компаній (було 976), 65 страхових брокерів.

На платіжному ринку працює 38 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.