НБУ назвал количество участников финансового рынка

Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 31 января 2021 года в Украине действовали 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг. За месяц рынок покинули один банк и 59 финансовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, в январе НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк".

Количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2065 до 2006. Сейчас небанковский рынок состоит из 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 301 ломбарда (было 302), 318 кредитных союзов (было 322), 143 лизинговых компаний (был 146), 969 финансовых компаний (было 1020), 65 страховых брокеров.

Кроме того, на платежном рынке работает 36 платежных систем, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Напомним, Национальный банк Украины 26 января 2021 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк".

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".