НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как значили в пресс-службе, предоставление доступа происходило по инициативе:

Генеральной прокуратуры - 4 раза;

Национальной полиции Украины - 9 раз;

Службы безопасности Украины - 5 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины - 5 раз;

Государственной фискальной службы Украины - 9 раз;

Государственного бюро расследований - 4 раза.

Напомним, Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к веща и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.