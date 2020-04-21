НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці

До НБУ зверталися усі правоохоронні органи
Національний банк України (НБУ) упродовж I кварталу 2020 року надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як значили в прес-службі, надання доступу відбувалося за ініціативою:
Нагадаємо, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства. Рішення ухвалили після змін до законодавства щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.