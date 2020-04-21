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НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці

Новини » Економіка     21.04.2020 - 15:41
НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

До НБУ зверталися усі правоохоронні органи

Національний банк України (НБУ) упродовж I кварталу 2020 року надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як значили в прес-службі, надання доступу відбувалося за ініціативою:

  • Генеральної прокуратури - 4 рази;
  • Національної поліції України - 9 разів;
  • Служби безпеки України - 5 разів;
  • Національного антикорупційного бюро України - 5 разів;
  • Державної фіскальної служби України - 9 разів;
  • Державного бюро розслідування - 4 рази.

Нагадаємо, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства. Рішення ухвалили після змін до законодавства щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

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