НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

До НБУ зверталися усі правоохоронні органи

Національний банк України (НБУ) упродовж I кварталу 2020 року надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як значили в прес-службі, надання доступу відбувалося за ініціативою:

Генеральної прокуратури - 4 рази;

Національної поліції України - 9 разів;

Служби безпеки України - 5 разів;

Національного антикорупційного бюро України - 5 разів;

Державної фіскальної служби України - 9 разів;

Державного бюро розслідування - 4 рази.

Нагадаємо, Національний банк упродовж 2019 року 155 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства. Рішення ухвалили після змін до законодавства щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.