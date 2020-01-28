НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны

Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как значили в пресс-службе, предоставление доступа происходило, по инициативе:

Генеральной прокуратуры - 62 раза;

Национальной полиции Украины - 28 раз;

Службы безопасности Украины - 19 раз;

Национального антикоррупционного бюро Украины - 18 раз;

Государственной фискальной службы Украины - 16 раз;

Государственного бюро расследований - 12 раз.

По данным пресс-службы, всего за II полугодие 2019 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 78 раз. Активнее всего Национальный банк сотрудничал с Генеральной прокуратурой Украины.

В целом за 2016-2018 годы НБУ предоставлял правоохранителям доступ к информации 453 раза, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.