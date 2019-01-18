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НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці за рік

Новини » Фінанси    18.01.2019 - 21:25
НБУ назвав кількість випадків розкриття банківської таємниці за рік
Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нацбанк оприлюднив статистику за 2018 рік

Національний банк протягом 2018 року 146 разів надавав доступ до речей та документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, у грудні 2018 року НБУ 10 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Зокрема, за ініціативою:

  • Генеральної прокуратури України - 2 рази;
  • Служби безпеки України - 2 рази;
  • Національної поліції України - 3 рази;
  • Державної фіскальної служби України - 3 рази.

У НБУ також повідомили. що за 2016 - 2017 роки НБУ надавав правоохоронцям доступ до інформації 307 разів.

Нагадаємо, що Національний банк України з 1 вересня 2018 року надав банкам можливість отримувати інформацію з кредитного реєстру. Йдеться про інформацію стосовно боржників, умов кредитних операцій, виконання зобов'язань за такими операціями, класу боржників. Інформація з кредитного реєстру НБУ надається банкам у режимі реального часу на безоплатній основі.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

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