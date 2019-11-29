НБУ назвал количество платежных карт на каждого взрослого украинца

Украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилось на 6,0% и составило 39,1 млн штук

По данным НБУ, на каждого украинца в возрасте свыше 18 лет приходится 1,1 активных платежных карт.

В разрезе карточных платежных систем количество карточек в платежной системе MasterCard составило 46,1 млн штук (71,3% от их общего количества), в Visa - 17,9 млн штук (27,7%), в НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн штук (1,0%), в других - 0,04%.

Напомним, Национальный банк Украины предлагает предоставить возможность держателям платежных карточек получать наличные деньги в кассах предприятий торговли, общественного питания и услуг.

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.