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НБУ назвав кількість платіжних карток на кожного українця

Новини » Економіка    22.08.2019 - 16:29
НБУ назвав кількість платіжних карток на кожного українця
Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Платіжна картка є майже у кожного

Українські банки станом на 1 липня 2019 року емітували 63,2 млн шт. платіжних карток, що на 6,0% більше, ніж на початок року. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, 60% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 3,0% і становила 38,1 млн шт.

Кількість держателів платіжних карток року досягла 42,6 млн осіб. Таким чином кількість платіжних карток в обігу на одного держателя в середньому складала 1,5 шт., активних - 0,9 шт.

У розрізі карткових платіжних систем кількість карток у платіжній системі MasterCard становила 45,4 млн шт. (71,8% від їх загальної кількості), у Visa - 17,1 млн шт. (27,1%), у НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн шт. (1,0%), у інших - 0,1%.

НБУ назвав кількість платіжних карток на кожного українця

Як повідомляло РБК-Україна, Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. За даними НБУ, по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.

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