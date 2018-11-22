Количество активных платежных карт за 9 месяцев выросло на 5,1% до 36,6 млн шт., - НБУ

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

В Украине продолжает расти количество платежных карт и терминалов

По состоянию на 1 октября 2018 года по сравнению с началом года общее количество платежных карточек в обращении увеличилось на 1,3% до 60,6 млн шт.; активных платежных карт - на 5,1% до 36,6 млн шт.; бесконтактных платежных карт - на 31,4% до 3,6 млн шт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НБУ.

По данным НБУ, количество активных карт в платежной системе MasterCard составило 24,9 млн шт., в Visa - 11,3 млн шт., в НПС "ПРОСТІР" - 0,4 млн шт., другие - 0,008 млн шт.

За девять месяцев 2018 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 13,6% до 263,5 тыс. шт. По состоянию на 1 октября 2018 года в Украине на одну тысячу населения приходилось 6,7 платежных терминалов.

Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карт, с начала 2018 года выросло на 13% до 196,4 тыс. ед. (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Напомним, по данным Госстата, численность наличного населения Украины в течение января-сентября 2018 года уменьшилась на 165,6 тысяч человек. По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2018 года составляла 42220,8 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 октября 2018 года количество абонентов подвижной (мобильной) связи'язку в Украине составляло 54,682 млн, что на 1,032 млн меньше, чем на начало года.