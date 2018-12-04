Каждый киевлянин пользуется двумя платежными картами, - НБУ

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

На одного киевлянина приходится вдвое больше активных платежных карт, чем в целом по Украине

Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя в Украине. Об этом сказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, сообщает РБК-Україна со ссылкой на публикацию НБУ в Facebook.

Во время панельной дискуссии об инновациях в финансовых технологиях в рамках Инвестиционного форума города Киева Яблунивский отметил, что по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, а в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.

Кроме того, в Киеве на одну тысячу населения приходится 17,8 POS-терминалов (по Украине - 6,7 шт./тысячу населения). Выше и доля безналичных операций в общем количестве операций с платежными картами - около 56% (в целом по стране - 44,3% по результатам девяти месяцев этого года), сообщил Яблунивский.

Он добавил, что в 2015 году Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где оплатить проезд в метро можно непосредственно на турникете банковской карточкой. Также Киев является одним из лидеров по проникновению бесконтактных платежей.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2018 года по сравнению с началом года общее количество платежных карт в обращении увеличилось на 1,3% до 60,6 млн шт.; активных платежных карт - на 5,1% до 36,6 млн шт.

Отметим, за девять месяцев 2018 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 13,6% до 263,5 тыс. шт. Количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карт, с начала 2018 года выросло на 13% до 196,4 тыс. ед. (по состоянию на 1 октября 2018 года).